Com vista à redução da afluência às bilheteiras por forma a reduzir o risco de contaminação e contágio por Covid-19, durante o período da venda de passes para o mês de Abril, a Direcção Regional de Economia e Transportes Terrestres (DRETT), informa que os passes sociais relativos ao ‘Passe Social Pensionista 0’ e ao ‘Passe Social Criança’ passam a ser automaticamente validados para o mês de Abril (com excepção dos passes de crianças que completem 13 anos no mês de Abril).

Esta medida aplica-se a todos operadores de Transporte Público Rodoviário de Passageiros que operam na Região (Horários do Funchal, Companhia dos Carros de São Gonçalo, Empresa de Automóveis do Caniço, SAM e Rodoeste) e “poderá ser prorrogada para o mês de Maio, mediante a reavaliação da situação no decorrer do mês de Abril”, adianta um comunicado da DRETT.

Deste modo, “os cidadãos beneficiários daqueles passes sociais não terão de se deslocar às bilheteiras para efectuar o carregamento do passe, evitando o ajuntamento de pessoas em fila de espera para adquirir os passes”, realça o organismo.

Na mesma nota, apelas às empresas para que, “na medida do possível”, sensibilizem “quem aguarda nas filas de espera para cumprir o distanciamento social e recomendar a utilização das máquinas automáticas, lojas payshop ou postos CTT, sempre que tal mecanismo esteja disponível para o seu operador”.

“Relativamente aos passes vendidos nas Escolas, considerando que neste momento as mesmas continuam encerradas e não existe necessidade dos alunos efectuarem a deslocação em causa, a DRETT, em articulação com a Secretaria Regional de Educação, irá verificar que medidas podem ser tomadas relativamente ao ‘Passe’ vendido às escolas para os alunos com Acção Social Escolar e ao ‘Passe Social Estudante’ para os alunos que adquirem directamente nos balcões das respectivas escolas”, informa a Direcção Regional.