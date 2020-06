Parque Temático da Madeira reabriu hoje ao público

O Parque Temático da Madeira, localizado no concelho de Santana, reabriu, hoje, ao público na sequência das novas medidas de desconfinamento anunciadas pelo Governo Regional.

Desta forma, o Parque Temático volta ao habitual horário de funcionamento, passando a estar aberto todos os dias da semana, das 10h às 19h. Todos os visitantes poderão voltar a usufruir das várias actividades num ambiente de segurança e cumprindo as indispensáveis medidas de prevenção em relação à COVID-19.

A Presidente da Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, Nivalda Gonçalves, garante que “o plano de contingência está a ser implementado com muito rigor e que, desde a passada quinta-feira, foram reforçadas as medidas de desinfecção nos diversos espaços do Parque Temático”.

Em relação ao período de encerramento ao público, Nivalda Gonçalves enaltece o trabalho das equipas de manutenção, considerando que foram realizados trabalhos de conservação dos espaços, principalmente nos espaços ajardinados, impossíveis de realizar noutras circunstâncias, garantindo, assim, as melhores condições para os utentes nesta reabertura.

Recorde-se que o Parque Temático da Madeira, constituído por diversas atracções, dispersas pelos 7 hectares, foi alvo de uma intervenção, no âmbito do programa Madeira 14-20/FEDER. Esta reconversão, apoiada em 85% por fundos europeus, teve como objectivo principal a revitalização de espaços subaproveitados, criando novas atracções e conteúdos temáticos, transformando o Parque num museu etnográfico ao ar livre com grande valorização da etnografia.

Actualmente, já é possível visitar as novas casas típicas de Santana e a zona agro-pecuária. Para maior conforto, poderá fazer marcação prévia, através do contacto 291570410 ou pelo e-mail [email protected]