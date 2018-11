Parque Florestal do Montado do Pereiro reflorestado com 25 mil plantas

Mais de 25 mil plantas foram plantadas em cerca de 55 hectares na área do Parque Florestal do Montado do Pereiro. Na visita hoje realizada pela secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, ao local, verificou-se, já no terreno, plantas indígenas - como o Loureiro, Til, Estreleira, Vinháticos e Faia das Ilhas - e plantas não indígenas, mas folhosas, como o Castanheiro, carvalho, Faia Europeia e Nogueira.

Como explicou a governante, “iniciámos a época propícia à reflorestação, de modo a tornar a floresta mais resistente ao fogos, a prevenir a erosão do solo e a valorizar a paisagem do Parque Florestal do Montado do Pereiro”.

Os objectivos desta intervenção visaram, sobretudo, a redução da carga combustível e do ressico de incêndio, para garantir a segurança de quem frequenta o local e das populações limítrofes, mantendo, ainda o adensamento do parque florestal existente, de forma a valorizar a área e torna-la mais aprazível ao visitante.