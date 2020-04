Parque do Hospital volta atrás na oferta de estacionamento

Contrariamente ao que havia sido anunciado no final do mês de Março pela empresa concessionária do parque de estacionamento do Hospital Dr. Nélio Mendonça, os profissionais de saúde e outros funcionários do SESARAM já não terão estacionamento gratuito durante este mês de Abril.

Segundo o DIÁRIO conseguiu apurar, em causa estará um recuo do Governo Regional no assumir do pagamento dos salários dos funcionários da empresa.

Numa informação enviada no dia de hoje aos seus clientes, a SABA - CPE- Companhia de Parque de Estacionamento, SA, dá conta de que “não será possível assumir a gratuitidade do estacionamento, no mês de Abril de 2020, a toda a equipa de saúde do Hospital Dr. Nélio Mendonça”.

Em alternativa, e “atendendo à situação excepcional que os profissionais de saúde estão a viver”, a empresa oferece “a todos estes profissionais e restantes funcionários do Hospital um desconto de 30% sobre o preço da avença contratada, durante os meses de Abril, Maio e Junho de 2020 (este desconto para os 3 meses apenas se aplica se adquirir avença em Abril)”, adianta a mesma nota.

De acordo com as explicações dadas ao DIÁRIO pelos funcionários que estão de serviço na recepção do estacionamento, a ‘marcha atrás’ deve-se ao facto de o Governo Regional e o SESARAM terem também recuado no compromisso que teriam assumido quanto ao pagamento dos salários a todos os colaboradores da concessionário do Parque. Ora, “uma vez que o Governo já não garante esse pagamento, a empresa teve de encontrar uma forma de poder pagar os seus funcionários”, referiram-nos, ao telefone.

São muitos os profissionais de saúde indignados com esta situação, sentindo-se enganados pela empresa que explora o estacionamento do Hospital.

Nas várias queixas que chegaram ao DIÁRIO, é condenado o aproveitamento de todo este momento que tem levado os profissionais a terem de passar mais tempo no serviço e, por conseguinte, terem de estacionar a sua viatura durante um período mais longo.

Refira-se que, de acordo com alguns relatos que nos chegaram, o estacionamento gratuito que foi disponibilizado na Escola Horácio Bento de Gouveia está quase sempre cheio, não havendo qualquer controlo de quem ali estaciona, podendo, inclusive, entrar qualquer pessoa, mesmo não sendo profissional de saúde ou funcionário do SESARAM. Esta situação faz com que os lugares efectivamente disponíveis para os funcionários do Hospital não sejam suficientes.