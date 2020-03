Pároco de São Roque “suspende a catequese até depois da Páscoa”

Na sua página no Facebook, o pároco José Luís Rodrigues explica que, “face ao cancelamento de diversas actividades desportivas e outras onde estão crianças e jovens, não faz sentido nós mantermos a catequese e não seguirmos o exemplo e as recomendações das nossas autoridades”. Assim, nas paróquias de São José e de São Roque, a catequese ficará suspensa até depois da Páscoa.

Em relação às restantes actividades religiosas “vamos manter até ver o andamento da situação, no entanto, vamos continuar a cumprir as recomendações que já foram sendo divulgadas”. Referir que já hoje, o cónego Marcos Gonçalves, do gabinete de comunicação da Diocese do Funchal, explicava que as cerimónias religiosas vão se manter.

O pároco José Luís Rodrigues acrescenta que “não devemos alimentar alarmismo, mas devemos estar em alerta e dar o nosso contributo para toda a prevenção possível. É melhor pecar por excesso e ser pró-activo nesta situação do que ter de reagir depois sobre a desgraça descontrolada”.