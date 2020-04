O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside no próximo sábado, dia 25 de Abril pelas 10 horas, à Sessão Comemorativa do 46.º aniversário do ’25 de Abril’.

Participam na cerimónia os cinco partidos com assento parlamentar, nomeadamente PSD, PS, CDS, JPP e PCP.