Parlamento madeirense alvo de desinfecção devido à covid-19

O parlamento madeirense, no âmbito do Plano de Contingência da Assembleia Legislativa da Madeira, para emergência em Saúde Pública, COVID-19’, procedeu, esta manhã, à desinfestação de todos os espaços de trabalho de deputados e funcionários.

Dada a situação, o Presidente do parlamento madeirense diz ser “imperativo avançar com o reforço das medidas de prevenção e controlo do novo coronavírus, principalmente numa altura em que a pandemia Covid-19 já matou quase 28 mil pessoas e infectou mais de 600 mil em todo o mundo”.

As desinfestações aconteceram em todos dos gabinetes, salas, espaços públicos e na sala de reuniões plenárias, que esta segunda-feira recebe a reunião da Comissão Permanente.

Esta é a primeira reunião que acontece com presença física de deputados e governantes, após a tomada da decisão de fazer os encontros de trabalho parlamentar por vídeo conferência.

O Presidente da Assembleia legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, o Vice-Presidente do Governo Regional, Pedro Calado, os líderes parlamentares do PSD, do PS, do CDS-PP, do JPP, o deputado único do PCP e os Vice-Presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira, foram convocados para este encontro, que decorrerá na sala de plenários para respeitar as distâncias de segurança, que vai analisar a situação relativa ao combate ao surto de Covid-19.

A reunião da Comissão Permanente está marcada para as 10 horas. Na agenda de trabalho vão estar as medidas de prevenção e de combate ao novo coronavírus, os planos de recuperação da economia e de apoio ao tecido empresarial e às famílias, bem como as consequências desta pandemia no arquipélago da Madeira.