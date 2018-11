Parlamento Europeu aprova financiamento inédito para o sector do turismo

O turismo é, deste o início do mandato, uma das principais bandeiras e preocupações da Eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar e foi por isso que a Deputada Madeirense viu com satisfação a aprovação da posição do Parlamento Europeu para o próximo Quadro Financeiro Plurianual pós-2020 (QFP) que consagra um financiamento inédito para o turismo sustentável.

Ao contrário da proposta inicial da Comissão Europeia, os Eurodeputados pedem para o QFP uma linha orçamental para o Turismo Sustentável e hoje viram esse apoio aprovado em Plenário, em Estrasburgo, num valor que ronda os 330 milhões de euros para um período de 7 anos.

“É uma vitória pois trata-se de um apoio financeiro sem precedentes para um sector que é a terceira actividade mais importante na União Europeia. Para que os destinos turísticos tenham qualidade e sustentabilidade são necessárias medidas concretas que ajudem as empresas a dar conta dos desafios que actualmente enfrentam. É preciso lembrar que o Turismo emprega cerca de 17 milhões de pessoas e contribui para cerca de 10% do PIB do bloco europeu”, referiu a Eurodeputada, que é também presidente do Grupo Europeu do Turismo, na SME Europe, organização que representa as Pequenas e Médias Empresas na UE.

Agora aprovado, o relatório segue então para o Conselho Europeu, constituído pelos Governos dos Estados-Membros. “Espero que o Conselho faça a vontade do Parlamento Europeu e crie este financiamento que beneficia este sector tão importante para Portugal e para a Europa”, continuou Cláudia Monteiro de Aguiar, que recordou ainda o relatório no qual foi co-relatora, aprovado em outubro de 2015, designado ‘Novos desafios e ideias para o fomento do Turismo na Europa’, e onde apresentou pela primeira vez a presente proposta, em conjunto com Eurodeputados espanhóis.