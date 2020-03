Parlamento da Madeira pede vistoria técnica ao edifício devido a danos provocados por sismo

A Assembleia Legislativa da Madeira vai solicitar uma vistoria técnica ao edifício, na sequência de danos provocados pelo sismo ocorrido sábado no arquipélago, informou hoje o seu presidente, José Manuel Rodrigues.

“Houve uma consequência do abalo sísmico de sábado passado [07 de março] no edifício da Assembleia Legislativa da Madeira, designadamente na biblioteca”, disse, esclarecendo que foram abertas “algumas fendas” nas paredes.

O presidente do parlamento fez estas declarações após a reunião da conferência de representantes dos partidos, indicando que a vistoria será realizada pelo Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC), entidade que monitoriza regularmente a estrutura.

“Tendo acontecido alguns problemas estruturais, a conferência de representantes decidiu pedir uma nova vistoria ao laboratório sobre as condições da biblioteca e também do salão nobre da Assembleia Legislativa”, esclareceu.

A Assembleia Legislativa da Madeira é composta por duas alas: uma funciona num edifício construído de raiz nos anos 80 do século XX, outra ocupa a antiga alfândega do Funchal, um edifício com cerca de 500 anos, onde se localiza a biblioteca e o salão nobre.

“São algumas fendas que foram abertas nas paredes e também temos dúvidas sobre a própria estrutura do teto [da biblioteca], que é original”, explicou José Manuel Rodrigues, sublinhando que, aparentemente, não há risco para as pessoas.

Ao princípio da noite de sábado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera informou que pelas 20:58 horas “foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente um sismo de magnitude 5,1 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 40 quilómetros a Sul do Funchal”, seguido de uma réplica de magnitude 2,3 cerca de meia hora depois.

O sismo não causou danos pessoais nem prejuízos avultados, mas motivou o encerramento de algumas estradas onde ocorreram pequenas derrocadas.

O presidente da Assembleia Legislativa informou, por outro lado, que o plano de contingência do parlamento regional para o novo coronavírus foi ativado na passada semana, com a instalação de “diversos postos de desinfeção”, estando agora previstas uma sessão de esclarecimento para funcionários e para deputados, e a criação de um gabinete de crise.

José Manuel Rodrigues disse também que continua agendada a presença do Presidente da República na sessão solene evocativa dos 600 anos da descoberta do arquipélago, a 27 de março.

A conferência de representantes decidiu, por outro lado, que todos os partidos com assento no parlamento madeirense (PSD, PS, CDS-PP, JPP e PCP) vão participar nas Jornadas Parlamentes Atlânticas, que se realizam em Cabo Verde, de 16 a 19 de maio.

A delegação madeirense será composta por dez deputados, sendo quatro do PSD, três do PS, um do CDS-PP, um do JPP e um do PCP.