Parceria avança entre Escola Agrícola da Madeira e Associação de Produtores do Porto Santo

O secretário regional da Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos visitou hoje o Porto Santo tendo reunido com várias entidades locais, como a Câmara Municipal e a Associação de Produtores do Porto Santo, com quem delineou uma “estratégia importante” e assinou um contrato-programa com vista à formação dos agricultores e produtores da ilha dourada através da escola agrícola da Madeira.

Humberto Vasconcelos referiu ainda ao DIÁRIO que os produtores e agricultores do Porto Santo poderão candidatar-se a fundos comunitários do PRODRAM para a “manutenção do potencial agrícola, e possíveis investimentos de acordo com a disponibilidade financeira que o quadro comunitário ainda tem”.

Caminho das Areias está bem encaminhado

Sobre a obra do caminho das areias que passou de da Câmara Municipal para a secretaria regional da agrícola e pescas, um caminho agrícola muito importante para ilha dourada, o governante salientou que o processo “já esta bem encaminhado”.

Após reunião mantida com a autarquia local, Humberto Vasconcelos referiu que a obra será feita através de fundos comunitários e do orçamento do governo regional.

“Já conseguimos lançar o respectivo concurso e a obra avançará no início do mês de Abril num custo estimado de um milhão e duzentos e cinquenta mil (1.250 mil euros).