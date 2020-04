Pandemia impediu que 39 perdessem a casa

“Pandemia já travou 39 despejos”. Esta é a notícia em manchete da edição desta sexta-feira, que faz eco do reverso da medalha da crise pandémica. Famílias madeirenses sobreendividadas que estavam na iminência de serem postas na rua ganham, agora, margem para encontrar solução para o problema. Nas Finanças e nos tribunais há centenas de processos suspensos.

A foto em destaque mostra uma via rápida deserta. Um prenúncio do que ainda está para vir: Concelhos e aeroportos fechados na Páscoa. Durante cinco dias vai ser proibido circular para fora do concelho habitual de residência e o aeroporto vai estar encerrado para voos comerciais. É o aumento das restrições num momento em que o Presidente da República decidiu prorrogar o estado de emergência. Quanto è evolução epidemiológoca, por cá, 16 dias depois, a Região não registou novos casos de covid-19.

No capítulo das ajudas financeiras, saiba que a Cultura terá 200 mil euros de apoios e que o Governo Regional avança com linha exclusiva de auxílio ao sector das artes. Já as empresas poderão candidatar-se a ajudas entre os 30 e os 600 mil euros.

As empresas que por estes dias andam em layoff. É o caso da Groundforce que apanha 200 trabalhadores na Madeira. O vice-presidente, Pedro Calado pede a Lisboa que pressione Bruxelas a facilitar uso dos fundos europeus. Estão em jogo 41 milhões de euros.

O prolongamento do estado de emergência obriga ao adiamento de eventos. A Feira do Livro e ‘Fica na Cidade’ foram reagendados só para depois do Verão. E o SummerOpening será SummerClosing.

No desporto, o Marítimo já admite corte nos salários dos jogadores. Carlos Pereira revela que pode também haver recurso ao layoff. Já Cristiano Ronaldo continua no Funchal, na sua casa, onde soube que foi eleito pelos leitores do jornal espanhol ‘Marca’ o melhor de todos os tempos.

Bom fim-de-semana.