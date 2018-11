PAN quer saber porque ainda não foram pagos às associações de animais os subsídios prometidos em Dezembro de 2017

O PAN foi recebido a 13 de Novembro pelo Director Regional da Agricultura, Paulo Santos, em representação do Secretário Regional da Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, com o objectivo de solicitar informações sobre determinadas matérias há muito prometidas e que se encontram ainda por concretizar, bem como identificar problemas e propor soluções para diversas questões relacionados com trabalhos, cuja execução é responsabilidade daquela entidade.

Numa nota de imprensa enviada à redacção, diz que o PAN Madeira quis saber porque é que os subsídios prometidos em Dezembro do ano 2017 às associações animais madeirenses devidamente legalizadas, tão importantes para o trabalho que estas exercem em prol da causa animal, ainda não haviam sido pagos.

“A esta questão foi explicado que estão num processo de ultimação do regulamento para a sua atribuição, e que tais ajudas serão dadas possivelmente, no primeiro trimestre do ano de 2019. O partido insistiu na importância da entrega dessas quantias às associações, solicitando brevidade no processo dessas atribuições, e reafirmou que estará muito atento aos seus desenvolvimentos, enquanto promessa desta Secretaria, veiculada pelos órgãos de comunicação social, há precisamente 11 meses”, afirma.

O Porta Voz do PAN na Madeira, João Henriques de Freitas, quis também saber “porque é que os seus e-mails enviados àquela Secretaria, quando ainda não exercia qualquer tipo de funções no partido, acerca de indícios da prática de irregularidades cometidas pelas Câmaras da Calheta e da Ponta do Sol, ainda não tinham tido resposta tal como é obrigatório por lei, apesar de no primeiro caso o Ministério Público já estar numa fase bastante avançada da investigação.

“O Engº Paulo Costa ficou de ver o que se passava para que tal ainda não tivesse acontecido prometendo respostas até final do mês de Dezembro. O PAN Madeira aguardará assim essa explicação, antes de tomar qualquer outra medida”, acrescenta.

Quanto ao plano estratégico para a Agricultura Biológica na Região Autónoma da Madeira, e Porto Santo, salienta como pontos positivos “o empenho da SRAP e apoio técnico por parte da Direcção Regional de Agricultura Especializada aos agricultores das duas ilhas, bem como o acompanhamento em eventuais projectos e acções a desenvolver pelos mesmos”.

Salienta ainda “o esforço na manutenção da Escola Agrícola de São Vicente e a sua disponibilidade para efectuar cursos “fora do formato”, tais como: Permacultura, Agricultura Sintrópica, Agricultura Fukuoka, etc, desde que existam alunos inscritos para o efeito, bem como o facto das formações serem acessíveis a todos e sem custos por parte dos participantes”.

Como pontos negativos, destaca o seguinte: “onsiderando que existe a ambição de que a agricultura praticada na ilha do Porto Santo seja totalmente biológica, entendemos que a manutenção do ‘Green’ do Campo de Golf do Porto Santo deve seguir a mesma linha, isto é, evitando todo e qualquer tipo de produtos de síntese química, uma vez que a utilização destes compromete os aquíferos da ilha (que sabemos ser escassa em água). Acresce ainda o perigo de eutrofização de alguma zonas adjacentes pondo em risco aves e outras espécies locais”.

“Perante o nosso objectivo de contribuir para um mundo e uma ilha livre de (ou com o mínimo de) plásticos, pretendemos a abolição de utilização dos sacos de plástico nos cachos de banana, em substituição de plásticos biodegradáveis fabricados em Portugal. Esta questão está no entanto fora do âmbito da SRAP e deverá ser por isso levantada numa reunião a agendar com a GESBA”, aponta e acrescenta: “surpreende-nos o facto da existência do desperdício dos bagos de banana soltos dentro dos parâmetros de qualidade que ‘sobram’ nos tapetes de seleção por categoria da GESBA e para os quais parece não haver qualquer esforço (ou esforço suficiente) na sua comercialização e marketing. Porque não há uma política de comercialização ao abrigo do regime da fruta escolar?!”.