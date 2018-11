PAN considera que “melhor do que reciclar e reutilizar é reduzir o nosso consumo”

O PAN Madeira visitou a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra. O partido emitiu um comunicado em que começa por destacar alguns aspectos positivos como a reflorestação das áreas circundantes aos seus edifícios, com introdução de espécies autóctones, como prevenção contra incêndios e consequente protecção dos cerca de 80 funcionários desta estrutura.

A valorização dos resíduos sólidos urbanos (RSU) para produção energética, também é considerada positiva, bem como o interesse da ARM na ‘venda reversa’, como forma de partilhar a responsabilidade do destino final dos resíduos entre consumidores e empresas, com meios de participação nas várias etapas de devolução, reciclagem.

O PAN diz-se confiante ao verificar que a ETRS dispõe de bons profissionais, com elevado conhecimento técnico e longa experiência no campo.

Como notas negativas, apontam os números mais recentes que mostram que são geradas na RAM 120.000 toneladas de resíduos sólidos urbanos. Destes, ficam retidos na Região para incineração, os indiferenciados, onde se incluem resíduos orgânicos domésticos e os resíduos de recolha selectiva (papel, vidro, plástico) cuja separação é efectuada incorretamente pela população em geral, ‘contaminando’ consequentemente todo o contentor/lote onde são depositados. A ETRS possui uma unidade apta para fazer compostagem dos resíduos sólidos orgânicos cuja produção foi desactivada há alguns anos, por falta de procura do mercado por este produto. O PAN sugere que sejam procuradas soluções para escoamento de composto produzido.

“Em jeito de conclusão final, nunca é demais mencionar que a gestão de resíduos é um ‘mal necessário’ de todas as civilizações, com elevados custos financeiros e ambientais, pagos por todos os contribuintes e população em geral. Por isso, é preciso termos a consciência de que melhor do que reciclar e reutilizar é reduzir o nosso consumo, contribuindo para a nossa casa comum”, refere o partido.