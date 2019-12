Palácio de São Lourenço recebe hoje palestra ‘Max Römer e o Natal madeirense’

No âmbito do ‘Natal no Palácio’, realiza-se hoje, pelas 18 horas, no Salão Nobre do Palácio de São Lourenço, a palestra de Edward Kassab ‘Max Römer e o Natal madeirense’, seguindo-se, pelas 19 horas, a abertura da exposição temporária sobre a mesma temática, na Sala do Jardim.

Além de algumas cedências públicas e privadas, as peças expostas pertencem maioritariamente à colecção de Edward Kassab, que contou com a colaboração de António Rodrigues e Filipe Gomes.

A palestra é de entrada livre, com acesso limitado à capacidade da sala.

Além de integrada no habitual percurso e horário de visitas ao Palácio, esta exposição estará aberta ao público entre 12 de Dezembro e 6 de Janeiro, nos dias úteis, das 15 às 17 horas.