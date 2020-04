Prestes a comemorar 25 anos de abertura ao público, o Palácio de São Lourenço, no Funchal, adere de novo ao programa nacional do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios (DIMS), instituído a 18 de Abril de 1982 pelo Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios, uma organização não-governamental mundial associada à UNESCO.

Este ano, as iniciativas presenciais previstas foram canceladas ou adiadas, mantendo-se a celebração digital do património edificado internacional e nacional, através do site

http://w3.patrimoniocultural.pt/dims2020/digital/

Os Serviços da Área Museológica do Palácio de São Lourenço, através da apresentação ‘O Palácio das Pessoas, herança partilhada’ estarão disponíveis aqui e evocam o relacionamento deste Monumento Nacional com os públicos desde a sua abertura, em 1995.

Apelam, em especial neste período de confinamento, à partilha de testemunhos no âmbito do projecto de recolha e registo ‘Memórias do Palácio’, solicitando que os contributos sejam enviados para o e-mail: gabrr.palacio”@gmail.com

Os visitantes passarão a dispor de novas ferramentas de exploração autónoma do percurso visitável.

O Dia Internacional dos Museus é coordenado em Portugal em parceria com a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) que este ano, sob o tema ‘Culturas Partilhadas, Património Partilhado, Responsabilidade Partilhada’, afirmou que “em poucas semanas, o mundo mudou, mas o nosso envolvimento para com as comunidades e a nossa herança comum permanece inalterado. E este é, realmente, um tempo de partilha, de resistir através da Cultura, da união e da imaginação, e o Património é, sempre, um factor de identidade, de esperança e de criação”.