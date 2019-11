Pai Natal chega sábado ao Fórum Madeira

O Fórum Madeira prepara-se para a chegada do Pai Natal. O momento sempre aguardado pelas crianças está marcado para este sábado, 9 de Novembro, às 12 horas.

Figura central do Natal, o velhinho de barbas brancas que tem como tarefa distribuir prendas às crianças, prepara uma entrada triunfante na praça central do Fórum, centro gerido pela Multi Portugal que arranca assim as festividades oficiais do Natal, inaugurando todas as actividdes alusivas à quadra para os mais novos.

Desta forma, o Pai Natal traz a missão anual do livro do Gui, este ano, numa batalha contra os plásticos. A 13.º edição do livro será distribuída gratuitamente pelo Pai Natal, de forma a “consciencializar os visitantes e, sobretudo os mais novos, para a importância de cuidar dos oceanos, numa parceria com a Associação Oceanos Sem Plásticos”, refere o Fórum Madeira que este ano, aposta na mensagem ambiental aos mais novos.

A pensar nisso, as crianças terão ao dispor uma gigante piscina de bolas cujo objectivo é pescar todo o plástico que perturba os peixes, um espaço para colorir desenhos em papel reciclado, um spot de fotografias e, como já é hábito , o Mini Comboio junto à casa do Pai Natal.