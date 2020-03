Os números que importam de Covid-19 por cada concelho da Madeira

Os números divulgados pelo IASaúde indicam em termos geográficos e estatísticos a evolução da pandemia na Madeira, por cada concelho, tal como o DIÁRIO já havia feito referência após a conferência de imprensa do IASaúde. Depois dessa menção, a instituição acabou por elaborar a devida separação dos casos.

Nesse sentido, saiba que:

- Já se registaram três casos suspeitos em São Vicente e zero negativos;

- Não houve nenhum caso suspeito e, por sua vez, nenhum caso positivo no Porto Moniz;

- O único caso suspeito em Santana resultou em negativo;

- Uma pessoa natural do Porto Santo resultou em caso positivo, mas reside no Funchal;

- Cinco casos suspeitos em Machico acabaram por ser todos eles negativos;

- Dois casos confirmados em Santa Cruz em 16 casos suspeitos;

- 15 casos de Covid-19 no Funchal em 109 casos suspeitos;

- Sete casos validados em Câmara de Lobos em 17 suspeitos;

- Zero confirmados em quatro suspeitos na Ribeira Brava;

- Cinco caso positivos na Ponta do Sol em 12 analisados;

- Zero confirmados na Calheta em três casos suspeitos;