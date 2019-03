10 milhões de euros

Foi lançado um novo aviso para a Madeira e Porto Santo no valor de 10 milhões de euros para a instalação de baterias tendo em vista o reforço do sistema energético, disse o secretário de estado da Energia, João Galamba.

16 depósitos

Dezasseis depósitos de água serão recuperados em Machico para melhorar a distribuição e operacionalizar todos os meios de racionalização deste recurso, disse Miguel Albuquerque.

15 carros eléctricos

A Renault anunciou o primeiro projecto de carga reversível de carros eléctricos em larga escala na Europa e o Porto Santo é um dos locais de teste. Numa parceria com a Empresa de Electricidade da Madeira, serão utilizados 15 automóveis do modelo Zoe.

30 bombeiros

Os Bombeiros Sapadores do Funchal incorporaram 30 novos recrutas que prestaram juramento de fidelidade, numa cerimónia oficial que decorreu no Largo do Município.

30 a 40 euros

É quanto custam, por mês, os passes sociais dos transportes públicos a partir desta sexta-feira.