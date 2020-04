Os 450 milhões que a Região vai pagar de dívidas ajudavam a remar contra a maré, diz Carlos Pereira

Carlos Pereira, deputado do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República, disse hoje que não contribuirá para branquear quem endividou os madeirenses de forma irresponsável.

A dívida superior a 4500 milhões de euros, além de todos os outros compromissos, constituiu “um dos maiores atentados aos madeirenses, sobretudo aquela dívida que não serviu para nada”, afirmou o parlamentar, apontando ainda que os valores que a Região agora paga de serviço da dívida seriam importantes para o apoio à economia e para ajudar as pessoas.

O deputado socialista lembra que em 2019 a Região Autónoma da Madeira pagou, com dinheiro dos contribuintes, 451 milhões de euros de serviço da dívida, sem contar com os cerca de 80 milhões de euros de parcerias público-privadas (PPP) rodoviárias, o que perfaz quase 15% do Produto Interno Bruto (PIB).

“Sabendo que o mais importante para recuperar a economia é avançar com um plano de investimento, mas que este necessita de meios, e sabendo que a RAM tem previsto gastar 180 milhões em bens de capital (investimento), imaginem a capacidade que teríamos para remar contra a maré e aplicar políticas anti cíclicas (de apoio à economia) se pudéssemos usar mais 450 milhões que vamos entregar aos credores, grande parte deles por irresponsabilidade do passado jardinista”, afirma Carlos Pereira.

Referindo que “pagar em 2020 cerca de 450 milhões de euros de dívidas não é uma bênção”, o deputado socialista frisa que “a dívida irresponsável ainda é um problema que afecta os madeirenses”.

“É verdade que a Região tem cumprido com as exigências de gestão das contas públicas, onde os últimos quatro anos são exemplo de superavit, ajudando a pagar esta trapalhada jardinista. Mas não contem comigo para, em tempo de crise grave, aproveitarem para branquear asneiras intoleráveis e desejavelmente irrepetíveis”, remata.