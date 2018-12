Ordem dos Médicos lamenta que Pedro Ramos tenha associado “o bom nome da OM a atitudes menos felizes do SESARAM”

O Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira reagiu às declarações de Pedro Ramos, secretário regional da Saúde, que em entrevista ao DIÁRIO disse que “mais recentemente , nos cuidados primários, foi criado um grupo, que incluiu elementos do SIM, da Ordem dos Médicos para permitir que 2019 as consultas possam ser feitas de uma forma diferente e com mais cobertura”.

“Houve , da parte da Secretaria/SESARAM uma tentativa de nomear, em nome da OM, elementos que fizessem parte da tal comissão. Para tal foram nomeadas as colegas Ana Teixeira e Letícia Abreu pela Presidente do CA do SESARAM. Como é óbvio, não cabe ao SESARAM nem à secretaria nomear elementos em nome da OM. Tal foi transmitido pelas colegas em reunião, tendo sido exigida correcção, i, pedido formal de nomeação à OM”, diz numa nota de imprensa enviada à redacção.

Acrescenta que “nunca este conselho Médico recebeu tal pedido pelo que, as colegas referiram não poder representar a Ordem e por isso necessitarem abandonar as referidas reuniões”.

“Foi-lhes transmitido, pela representante da DC que também representaria o C Administração, Dra Catarina Vieira, que haveria correção da circular com nomeação das mesmas mas em representação dos agrupamentos BOM JESUS e SANTO ANTÓNIO/NAZARÉ”, continua.

Sendo assim, adianta que “em momento algum representaram a OM”. “Contudo, estamos em posição de afirmar que, conforme se acaba por perceber nas palavras do próprio Dr. Pedro Ramos que não assume anuência em relação ao acordo, as referidas colegas opuseram-se, determinantemente ás alterações sugeridas, tendo apresentado as suas próprias sugestões, que estariam de acordo com o ACT assinado”, acrescenta, frisando que “o conteúdo destas reuniões, felizmente, foi divulgado por mail aos colegas MGF dos respectivos agrupamentos”.

Tendo isto em conta, contradiz e repudia tais afirmações “que, utilizando manobras pouco claras, visam associar o bom nome da OM a atitudes menos felizes do SESARAM”.