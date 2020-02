Orçamento Regional reserva 20 milhões de euros para Santana

Foi numa sala repleta, no Parque Temático, que o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, apresentou, esta tarde, o Orçamento com Proximidade à população de Santana.

Perante uma plateia muito participativa, o governante anunciou, para 2020, investimentos naquele concelho, superiores a 20 milhões de euros.

Obras muito ansiadas pela população, como a reconstrução da estrada regional de acesso à freguesia da Ilha, a reformulação do Nó do Cortado, a reabilitação do Pólo de Ovinicultura da Estação Zootécnica da Madeira e, entre outras, o Centro de Multiplicação de Variedades Tradicionais de Santana.

No âmbito do Orçamento Participativo, medida adicional ao Plano Anual de Investimentos do Governo Regional, o vice-presidente lembrou ainda o apoio dado ao concelho, através da aquisição de um Veículo Resgate em Montanha, para os Bombeiros Voluntários de Santana e a aquisição de viatura de transporte de passageiros para o Clube Desportivo e Recreativo e Santanense.

Investimentos que, de acordo com Pedro Calado, vêm reforçar outras medidas, previstas no Orçamento, de apoio às famílias e às empresas madeirenses e porto-santenses, como a diminuição da carga fiscal, a redução do preço dos passes sociais, o apoio às viagens aéreas para os estudantes, o apoio à aquisição de material escolar e as bolsas de estudo.