Orçamento Municipal discutido esta tarde na Ribeira Brava

Será pelas 15 horas que o Orçamento e Plano de Actividades para 2019 do município da Ribeira Brava será analisado, discutido e votado pelos deputados municipais. O documento contabiliza 13 milhões de euros.

Para a autarquia este orçamento inclui “um forte investimento na área social e no apoio à educação, nunca antes visto até aqui”. A grande novidade é o apoio pecuniário aos idosos que, comprovadamente, apresentem não ter meios de subsistência ou não ter forma para pagar as suas despesas mais elementares. Para esses a Câmara contempla uma verba de 60 mil euros.

Potencia também o investimento em obras públicas através de recursos próprios e do forte aproveitamento de fundos europeus ao abrigo de candidaturas de projectos de interesse municipal aos programas de financiamento disponibilizados pelo Governo Regional, o que para a edilidade “revela o mérito do trabalho desenvolvido em prol dos ribeira-bravenses”.

Nesta sessão ordinária de Assembleia Municipal será ainda votada a revisão do Orçamento e Plano de Actividades do ano corrente, que em caso de aprovação permitirá aprovar já na próxima reunião de Câmara a autorização para a abertura do concurso público e assim garantir a reabertura de marginal Ribeira Brava-Tabua.

Estas três medidas hoje votadas em Assembleia Municipal foram aprovadas previamente em reunião de Câmara e contou com os votos a favor do executivo RB1 e a abstenção do PSD.