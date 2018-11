Orçamento “mais próximo daquilo que o CDS pensa e defende mas aquém do que a classe média precisa”

“O CDS considera que o Orçamento está mais próximo daquilo que o CDS pensa e defende, embora aquém do que a classe média precisa”. As declarações são de Rui Barreto, o líder do CDS-PP Madeira, referentes ao Orçamento da Região para 2019, que hoje foi entregue na Assembleia Legislativa da Madeira.

Ao DIÁRIO, o líder relembrou algumas medidas que estão contempladas no ORAM2019 e que eram pretenções do partido. Desde medidas de incentivo à natalidade, “que o CDS tem defendido e conseguiu introduzir no Funchal”, até à redução dos passes sociais.

“Contudo, falta coragem, falta uma política de gestão mais corajosa na saúde, que acabe com o flagelo das listas de espera e não verificamos medidas que reduzam os custos de contexto”, afirmou Rui Barreto.