Orçamento de Machico aprovado com votos contra da oposição

Com os votos contra da oposição (PSD), foi hoje aprovada, pela maioria PS, a proposta de orçamento municipal para 2020 na autarquia de Machico.

No total são 10,1 milhões de euros contemplados neste “orçamento que espelha o rigor e a prudência orçamental”, destacou Nuno Moreira, vereador responsável pela área das Finanças do Município. Um “orçamento que tem em conta a auscultação à população” naquilo que são as sua necessidades” à medida das “limitações financeiras” da autarquia.

No entender do autarca socialista, o OM2020 “reflecte um forte cariz social” com destaque para a “aposta na continuidade” do trabalho que vem sendo realizado sob a presidência de Ricardo Franco em áreas como a Cultura, o Desporto, o Ambiente, a Mobilidade Urbana, Animal e também “nas obras de proximidade”, sendo que para esta última o município tem cerca de 800 mil euros para investir sobretudo em acessibilidades.

Opinião diferente tem o PSD, que votou contra o orçamento “pouco ambicioso” e que no entender da oposição demonstra que “a câmara está a desinvestir”.

O voto contra da dupla ‘laranja’ foi justificado por Ricardo Sousa, em primeiro lugar, porque o orçamento proposto “não são as nossas opções. Quando nos candidatamos tínhamos propósitos que apresentamos à população, não são estes”, assegurou o eleito social-democrata.

O líder da oposição chamou a atenção para o valor inscrito no plano de investimentos “920 mil euros” num orçamento que ultrapassa os 10 milhões de euros, o que equivale a somente “9% do orçamento” total. “É muito pouco, quando a população em impostos, directos e indirectos, derrama aqui na Câmara Municipal à volta de 2,5 milhões de euros”, lembrou.