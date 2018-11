Orçamento apresenta redução de impostos e quase 48 milhões para o novo hospital

As propostas de Orçamento Regional e Plano de Investimentos para 2019, entregues esta tarde pelo vice-presidente do governo regional no parlamento, apresentam uma aposta forte na redução da carga fiscal sobre as famílias e as empresas - há redução das taxas dos seis primeiros escalões do IRS e o IRC passa de 21 para 20% - e um investimento significativo em obras das áreas sociais.

O novo hospital tem inscritos 13,3 milhões de euros para expropriações de terrenos e mais 34,2 milhões de euros para as obras. Um total de 47,5 milhões de euros, dos quais mais de 33 milhões são garantidos pela Região e o restante pela República.

Na introdução da proposta de OR2019, o governo reforça a “estratégia de disciplina orçamental” e prevê que, no próximo ano, se mantenha a “recuperação da actividade económica” e a consequente diminuição do desemprego para uma taxa inferior a 8%.

O Orçamento e o PIDDAR2019 integram medidas que já forma anunciadas pelo governo regional, como a redução significativa dos passes sociais urbanos, para 30 euros e interurbanos, para 40, além de serem gratuitospara as crianças até aos 12 anos.

Apoios ao sector primários, na agricultura e nas pescas e reforço das verbas para os programas de apoio às empresas, estão entre as medidas que o governo regional apresenta neste orçamento.

No sector da educação, destaque para a redução do preço das creches e a contagem integral do tempo de serviço dos professores. O orçamento também apresenta reforço nos apoios à aquisição de material escolar.

Na saúde, além do novo hospital, há um reforço de verbas para funcionamento das várias unidades. O apoio à natalidade é traduzido no ‘ki bebé’, de 400 euros, por cada nascimento.

O ORAM2019 tem uma despesa total de 1.928,7 milhões de euros, sendo 536,8 mihões de investimento. A receita fiscal prevista é de cerca de 884 milhões euros.