Operação STOP não repressiva esta quarta-feira na Avenida do Mar

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação, em parceria com a Polícia de Segurança Pública, promove no próximo dia 11 de Dezembro, entre as 10 e as 11 horas, uma ‘Operação STOP não repressiva’ – iniciativa integrada no Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) – que terá lugar na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa sul).

O PRER é um projecto que tem, nos últimos anos, sensibilizado e educado para a problemática da sinistralidade rodoviária, nas escolas da Região Autónoma da Madeira. Esta iniciativa pretende consciencializar os condutores para um conjunto de cuidados e atitudes a ter no trânsito durante a quadra natalícia, época marcada por vários excessos, tanto no consumo de bebidas alcoólicas, como na utilização do telemóvel ao volante e na velocidade com que se conduz, entre outros.

Esta acção de sensibilização, que tem como lema ‘Presentes, todos. Acidentes, nenhuns’, contará com presença de diversas entidades e com a participação de alunos do Colégio do Marítimo, Colégio Infante D. Henrique e da Unidade Especializada da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, que terão a oportunidade de serem polícias por um dia.