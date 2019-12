Apesar do ‘chumbo’ ao Orçamento Municipal, O Plano do Funchal para 2020 acaba de ser aprovado na Câmara Municipal do Funchal, com 19 votos a favor da Coligação Confiança, dois contra da CDU e PTP e abstenção do PSD e do CDS e do JPP e do deputado independente, Roberto Vieira.

Elisa Seixas, deputada do PS acusou o PSD e o CDS de concordarem com as opções do Plano mas não estarem dispostos a despender dinheiro para a sua execução.