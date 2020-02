Ondas a Norte podem chegar aos 5 metros de altura

A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso para agitação marítima forte, com ondas na costa Norte de Noroeste com 4 a 5 metros de altura, passando gradualmente para ondas de Norte/Nordeste com 3 a 4. Na costa Sul a agitação também se vai fazer sentir, com ondas de Sul com 1,5 a 2,5 metros. Este aviso tem por base a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera à autoridade marítima e está em vigor até às 6 horas de amanhã.

Ainda segundo as informações da Capitania divulgadas esta manhã, o vento será de Noroeste fresco a muito fresco, por vezes forte a partir do final da tarde e a visibilidade será boa a moderada. Está ainda em vigor um aviso para mau tempo (sinal 6) para o Arquipélago, sendo de esperar vento de força 7 (51 a 62 km por hora) de qualquer direcção, acrescentou, relativamente às condições no mar e na orla costeira. Este aviso é acompanhado da recomendação aos proprietários ou armadores das embarcações para que tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.