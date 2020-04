Ocorreu hoje novo sismo na Região do Arquipélago da Madeira

Os sismógrafos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) voltaram a registar, esta manhã, um novo sismo ao largo do arquipélago da Madeira.

O abalo, de magnitude 2.4 na escala de Richter, foi registado a Noroeste do Porto Santo a 40 quilómetros de profundidade, pelas 09:03 deste dia 2 de Abril.

Apesar de ter sido registado pelos instrumentos que medem as vibrações produzidas pelos tremores de terra, não terá tido intensidade para ter sido sentido pela população.

Trata-se do décimo sexto sismo verificado nos últimos 33 dias na Região do Arquipélago da Madeira, sendo que 13 destes abalos ocorreram na mesma zona (a sul da Madeira e a Oeste das Desertas) onde foi registado o sismo de 5.2 que vez ‘tremer’ a Região, no passado dia 7 de Março.