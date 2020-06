A Associação Académica da Universidade da Madeira, através do Observatório da Vida Estudantil, está a desenvolver, a partir desta segunda-feira, um inquérito via telefónica, com o intuito de perceber as dificuldades sentidas pelos estudantes nos últimos tempos, devido à pandemia de covid-19. No fundo, este será o seguimento de um outro questionário, realizado em Abril, e que mostrou a preocupação dos alunos relativamente aos constrangimentos do ensino à distância.

Tal como o DIÁRIO noticiou oportunamente, em Abril, a maior preocupação sentida pelos estudantes inquiridos estava relacionada com avaliação das unidades curriculares em que estão matriculados. Nesse mês, com as aulas presenciais suspensas, ainda existia alguma indefinição relativamente aos métodos de avaliação, que tiveram de ser adaptados à realidade do ensino à distância.

Questionados sobre o método de ensino preferencial, cerca de 71% referiu preferir as videoconferências, mas 25% elegeu os vídeos gravados como preferenciais, uma vez que permitiam voltam atrás na gravação e, assim, esclarecer as dúvidas que fossem surgindo. A esmagadora maioria dos estudantes referiu não ter dificuldades no acesso à internet, algo crucial para poder assistir às aulas e concretizar os trabalhos.

Aliás, no que diz respeito aos trabalhos, alguns alunos referiam que estes tinham aumentado, por forma a compensar alguns elementos de avaliação.