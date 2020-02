Observação de estrelas na Ponta do Sol marca roteiro desta segunda-feira

O roteiro desta segunda-feira, 17 de Fevereiro, sugere uma observação de estrelas na Ponta do Sol.

Entre as 21 e as 22h30, o Solar dos Esmeraldos, será palco de uma sessão de astronomia para observar as estrelas através das constelações de Inverno em clima quente.

Pavol A. Dubovský, um astrônomo profissional da Eslováquia, juntamente com a sua equipa, orienta a sessão que pretende observar os planetas do sistema solar Vênus e Urano, objectos do céu profundo, nebulosas, galáxias e aglomerados. A principal atração será a grande nebulosa de Orion.

As explicações serão dadas em três idiomas: Inglês, Espanhol e Russo e as inscrições deverão ser feitas na página de Facebook ‘Stars above Ponta do Sol’.