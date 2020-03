A Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas esclarece que “as obras do Governo Regional, neste momento, decorrerão com a normalidade possível, considerando este momento excepcional que vivemos”.

Em comunicado dirigido à comunicação social, refere que, “tal como a Administração Pública, as empresas de construção, nas obras em execução e futuramente a iniciar, serão obrigadas a implementar o seu plano de contingência, reduzindo, desta forma, o número de trabalhadores nas obras e adoptando as medidas preventivas já amplamente divulgadas pelo Serviço Regional de Saúde e Proteçcão Civil”.

A isto acresce a interdição a deslocações do domicílio, aprovada hoje pelo Conselho de Governo, “excepcionando as que se relacionem com o desempenho de actividades profissionais que exijam deslocações entre o domicílio e o local de exercício da actividade profissional, quando essenciais para o exercício de actividades que não possam ser organizadas na forma de teletrabalho, ou viagens profissionais que não podem ser diferidas”.

“Sendo esta situação muito dinâmica, os calendários poderão ser alterados, em função da forma como essa situação for evoluindo”, conclui a Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas.