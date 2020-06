Obra congestiona trânsito na Monumental

“No âmbito da realização das obras, em terra, do novo cabo submarino de fibra óptica, a EEM/EMACOM está a construir uma vala entre a Praia Formosa e a estação terrestre do Amparo. Esta vala, que se encontra, neste momento, em execução, tem afectado a circulação num troço da Estrada Monumental, prevendo-se, no entanto, a conclusão destes trabalhos até ao final da semana”, dá conta uma nota do gabinete da vice-presidência.

“Face aos transtornos causados, a Empresa de Electricidade da Madeira apela à compreensão de todos, e em particular, à dos condutores, lembrando que esta é uma obra vital para o desenvolvimento económico e social da Região”, pode ler-se na mesma nota.

A nova ligação em cabo submarino que ligará a Madeira ao continente Português, através do cabo internacional Ellalink que interliga a Europa à América do Sul, deverá estar em serviço em Abril de 2021.

Este cabo internacional, sendo de última geração, permitirá que a Madeira disponha, nos próximos 25 anos, de uma capacidade de interligação com o mundo superior a 40 vezes mais do que as necessidades atuais, ficando a Região preparada para o novo paradigma da sociedade que é a digitalização e a conectividade.