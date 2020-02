O resgate de Nossa Senhora da Conceição no 20 de Fevereiro

Recuperámos hoje, 10 anos após a grande tragédia que assolou a Madeira, a reportagem que conta a história do resgate da mítica imagem de Nossa Senhora da Conceição, no lamaçal das Babosas.

O drama é narrado na primeira pessoa, por Vítor Santos, o carreiro do Monte que lhe lançou mão e que gostava de vê-la novamente na capela que se encontra em reconstrução.

A imagem de Nossa Senhora da Conceição está neste momento na Sé do Funchal, onde pelas 11h15 vai ser celebrada missa em memória dos que faleceram no fatídico 20 de Fevereiro de 2010.