“O que esses senhores dizem na Madeira não vamos aplicar”

A Direcção Geral da Saúde, citando a OMS, está a defender o uso de máscaras apenas para pessoas com indicação médica, bem como a necessidade de evitar máscaras de pano, devido à concentração de partículas infecciosas. Ora, sobre esta norma, e na sequência da pergunta de jornalista na conferência de imprensa desta manhã, o presidente do Governo Regional respondeu desta forma.

“Estou com uma certa idade, mas ainda tenho alguma memória, porque penso que foi a mesma senhora que disse que o Covid-19 não ia chegar a Portugal e que não era contagioso”, disse Miguel Albuquerque, referindo-se à directora geral da Saúde, Graça Freitas, e às orientações emanadas pelas autoridades de saúde nacionais sobre o uso, não obrigatório, de máscaras de protecção individual.

Referir que o uso de máscara é um das medidas que o Governo Regional da Madeira, para além de afirmar que é altamente recomendável para toda a população, torna obrigatória a partir das 00 horas do dia 20 de Janeiro de 2020 para todos os sectores de actividade que tenham contacto directo com o público.

“Aqui na Madeira entendemos, em conformidade com os estudos científicos, credíveis, que é importante o uso de máscara. E é uma forma não de evitar, mas de atenuar as possibilidades de propagação. A máscara não é a solução milagrosa”, daí que “o que esses senhores dizem, nós aqui na Madeira, não vamos aplicar”, garantiu o governante, num dia em que foram conhecidos mais 10 casos positivos e outros 40 casos que aguardam análise, todos eles do concelho de Câmara de Lobos.