O papel das periferias é discutido em vários pontos do país

O actual papel das periferias, assim como os seus desafios futuros, é o tema que a plataforma Acesso à Cultura leva a debate em várias cidade do país. No Funchal, a palestra acontece esta terça-feira, na Casa Museu Frederico de Freitas, a partir das 18h30.

“Programar nas periferias: O quê? Para quem? Com quem?”, conta com ilustres convidados do panorama cultural madeirense: Ana Nóbrega, do Museu da Baleia da Madeira; Emanuel Gaspar, da Casa da Cultura de Santa Cruz, Quinta do Revoredo; Lídia Goes Ferreira, do Museu Etnográfico da Madeira; Márcia de Sousa, do MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira; e Nélio Sousa, da Galeria dos Prazeres; A conversa é moderada por Maria José Assunção Varela, da Associação Contigo Teatro.

“O que são as “periferias”? Haverá outras, para além das geográficas? Existirão também no centro das nossas cidades? E uma periferia poderá também ser um centro? O que se programa nessas periferias? Quem programa e para quem?” são as perguntas que a organização vai procurar responder na inicitativa de amanhã. Acrescenta: “São estas algumas das questões sobre as quais procuraremos reflectir, envolvendo, sempre que possível, nas várias cidades membros do nosso grupo informal de trabalho “Periferias Centrais”, constituído no início de 2018”.

A entrada é livre.

A conferência acontece ao mesmo tempo - naturalmente com outros convidados - em Évora, Lisboa, Loulé, Porto, e Vila Nova de Famalicão.