“O Funchal Que Nos Une” visitou Orquestra Clássica da Madeira

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhado pela Vereadora que tutela o pelouro da Cultura na Autarquia, Madalena Nunes, visitou a Orquestra Clássica da Madeira, no âmbito da iniciativa “O Funchal Que Nos Une”, as Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, que decorrem durante o mês de fevereiro na freguesia de São Pedro.

Miguel Silva Gouveia foi recebido, na ocasião, pelo músico László Szepesi, e aproveitou a reunião informal para expor o propósito desta iniciativa levada a cabo pelo Executivo Municipal junto da população, clubes e associações de cada freguesia. O Presidente realizou uma visita às instalações, guiado por László Szepesi e Rita Rodrigues, e ficou a conhecer o trabalho que é feito pela Orquestra, percebendo a sua realidade e necessidades, salientando que “a Autarquia pretende estabelecer pontes de diálogo com as instituições culturais e músicos, procurando responder da melhor forma possível, a todas as oportunidades de melhoria, dentro dos recursos de que dispomos”.

A Orquestra Clássica da Madeira é uma das mais antigas do país em actividade, tendo celebrado no ano passado, os seus 55 anos de existência, e destaca-se pelo empenho, profissionalismo, dedicação e elevado rigor com que prepara e realiza concertos de música clássica na região, contribuindo de forma significativa para o aumento da qualidade artística e do desenvolvimento cultural da cidade do Funchal.