‘O Funchal Que Nos Une’ na Associação Barmen da Madeira

As Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, sob o mote “O Funchal Que Nos Une”, visitou as instalações da Associação Barmen da Madeira, na freguesia de São Pedro, onde foram recebidos por Alberto Silva, Presidente da Direcção desta Associação, que possui 8 títulos de campeões mundiais de cocktails.

O Presidente Miguel Silva Gouveia foi acompanhado pelo respetivo Executivo camarário, e começou por explicar o propósito desta iniciativa, que ao longo do ano irá percorrer as 10 freguesias do concelho do Funchal, uma freguesia por mês, com o intuito de visitar as entidades que desenvolvem atividades de interesse municipal.

A Associação Barmen da Madeira, que este ano celebra o seu 50.º aniversário, realiza um trabalho importante na formação de jovens e futuros barmen, colocando-os no mercado de trabalho e mantendo-os sempre activos através da aposta em diversos eventos e competições. Miguel Silva Gouveia destacou que “o apoio que damos a esta associação acaba por ser um investimento, sem dúvida que a cidade fica a ganhar com todas as actividades desenvolvidas, pois o retorno do trabalho que realizam é obvio, e permite levar o nome do Funchal além-fronteiras”.

Recorde-se que em 2016, a Câmara Municipal do Funchal atribuiu à Associação Barmen da Madeira, a Medalha de Ouro da Cidade, precisamente pelo papel que têm na promoção do destino Funchal.