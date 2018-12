“O Engenho do Norte está de parabéns” devido ao “investimento contínuo na modernização”, diz Humberto Vasconcelos

Foi hoje inaugurado, no Engenho do Norte, na freguesia do Porto da Cruz, um novo espaço que foi especialmente concebido para a realização de masterclasses.

Humberto Vasconcelos afirmou que este é “um evento muito importante” para dar continuidade ao trabalho que o Engenho do Norte tem vindo a fazer, nomeadamente no que diz respeito ao “investimento contínuo na modernização” das suas instalações, criando agora uma sala onde se podem realizar masterclasses e demonstrações dos runs da Madeira produzidos pelo engenho.

“O Engenho do Norte está de parabéns por uma evolução muito grande não só nos runs novos, mas também no envelhecimento de runs. Esta política de envelhecimento tem permitido com que o engenho tenha criado mais-valias e mais valor no produto ao colocá-lo no mercado, onde tem ganho medalhas com muito mérito. Cada vez mais, este trabalho permite que o rum da Madeira tenha uma qualidade muito superior ao longo do tempo e é bom, porque quando há este investimento permite que o produto dos agricultores também se possa escoar muito mais rapidamente e facilmente”, disse.

Além disso, o secretário regional da Agricultura e Pescas referiu que o Governo Regional “tem feito um grande esforço no sentido de aumentar as verbas a atribuir a todos os agricultores através dos apoios aos factores de produção, como através de fundos comunitários que, durante os últimos três anos, aumentou substancialmente os valores”. Além disso, afirmou que o orçamento regional, através dos apoios aos factores de produção, permitiram baixar em muito os custos de produção agrícola, traduzindo-se em maiores ganhos para os agricultores.

“Pensamos que o sector, no próximo ano, tem capacidade para absorver toda a cana que está a ser plantada, o que é bom porque dá, no fundo, uma certa vitalidade a um trabalho promoção que também é feito dedo próprio Instituto do Vinho através de um conjunto de eventos com o rum”, concluiu.