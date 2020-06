Nuvens e chuva nas previsões para hoje

Céu geralmente muito nublado, períodos de chuva e vento fraco (inferior a 15 km/h) predominando do quadrante Sul são as previsões para hoje para o Arquipélago divulgadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. No Funchal, conte com céu geralmente muito nublado e também com um dia por vezes molhado. O vento será igualmente inferior a 15 km/h e soprando na mesma direcção.

A temperatura máxima prevista para hoje é de 25ºC no Funchal e de 24ºC no Porto Santo.

O mar estará calmo, com ondas de Noroeste com 1 metro na costa Norte e com ondas de Sudoeste inferiores a 1 metro na costa Sul.

A temperatura da água do mar está entre os 20 e os 21ºC.