Nuvens e chuva fraca nas previsões do IPMA para a Madeira

Períodos de céu muito nublado com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva, em especial nas vertentes sul e terras altas. São estas as previsões que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para a Madeira nesta quinta-feira, 28 de Novembro. Um dia marcado ainda por vento fraco, inferior a 15 km/h, e ondas que não devem ultrapassar os 2.5 metros de altura na Costa Norte da ilha.

Confira o estado do mar em toda a Região:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros.

Costa Sul: Ondas de oeste/sudoeste com 1 a 1,5 metros, tornando-se inferiores a 1 metro no fim do dia. Temperatura da água do mar: 20/21ºC