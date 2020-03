Nuvens e aguaceiros fracos no primeiro sábado de Primavera na Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Madeira, neste sábado, dia 21 de Março, apontam para céu geralmente muito nublado e ocorrência de aguaceiros fracos, em especial nas vertentes norte e terras altas.

O vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de noroeste, soprando moderado a forte (30 a 40 km/h) nas terras altas a partir da tarde.

A registar uma pequena descida de temperatura, que fará sentir no Funchal. As máximas não deverão ultrapassar os 20ºC.

Em relação ao estado do mar, na costa Norte, são esperadas ondas serão de Norte com 2,5 a 3,5 metros; na costa Sul, ondas de Sudoeste com 1 a 2 metros.

A temperatura da água do mar rondará os 18/19ºC.