Nuno Vale é novo director executivo da Associação de Promoção da Madeira

Nuno Vale é o novo director executivo da Associação de Promoção da Madeira. O contrato foi assinado hoje mesmo no Funchal e entra em funções no próximo dia 1 de março.

Além de rubricar o vínculo contratual, Nuno Vale teve oportunidade de ser apresentado à direcção e à própria equipa da AP Madeira.

Na deslocação à Madeira, onde se irá fixar futuramente, Nuno Vale, acompanhado pela Direcção da AP Madeira, esteve igualmente com o Presidente do Governo Regional.

Trata-se, assim, do culminar de um processo conduzido pela Direcção da AP, no qual se procurou cuidadosa e criteriosamente a pessoa que reunisse o perfil adequado para desempenhar este cargo exigente, sobretudo numa altura em que o destino Madeira procura recuperar os fluxos turísticos dos mercados inglês e alemão, assim como reforçar o crescente mercado nacional, e ainda captar novos mercados do outro lado do Atlântico, concretamente dos Estados Unidos da América, do Canadá e do Brasil.

Desde a saída de Roberto Santa Clara, em agosto de 2019, o cargo de director executivo tem sido exercido interinamente por José Alberto Cardoso.

O novo director executivo é um profissional com larga experiência em funções de liderança e gestão, nomeadamente direcção de marketing e direcção geral, incluindo a gestão regional de marcas mundiais, estratégia e modelos de negócio, bem como processos de internacionalização.

Tem uma relação privilegiada e directa com a AICEP, com o Turismo de Portugal e com as Regiões de Turismo. E, ao longo da sua carreira, tem igualmente exercido funções numa grande diversidade de ambientes organizacionais e sectores de actividade, desde companhias multinacionais, com marcas mundiais, a associações industriais.

Nuno Vale tem sido chamado para melhorar a performance de empresas, aproveitando as oportunidades da era digital em resultados, tirando partido das suas competências de desenvolvimento de modelos de negócio e de estratégia de marketing, de criação de marcas, de comunicação corporativa e B2B/B2C, de criação de parcerias e processos de internacionalização.

Além de Portugal, viveu e trabalhou em Inglaterra, na Holanda e na Finlândia.

É formado em Economia pela UNL. Tem um MBA pela Rotterdam School of Management, um programa de executivos em Gestão de Marketing Digital, pela Universidade Católica, em Portugal e ainda um programa de executivos em Estratégia na Era Digital pelo INSEAD.

Em 2016, foi selecionado para o “Círculo da Inovação”, uma seleção de 100 jovens gestores promissores de Portugal, pelo Expresso, SIC Notícias e NOS.

Até agora desempenhava funções como consultor independente com foco nas áreas de estratégia e modelos de negócio em contexto de disrupção digital, marketing estratégico, processos de internacionalização, marketing internacional e digital, criação e desenvolvimento de marcas e planeamento de marketing e comunicação.