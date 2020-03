O nefrologista Nuno Rosa deverá ser o novo director clínico do SESARAM. O nome do médico já será do conhecimento de várias chefias do hospital.

Trata-se de alguém da confiança de Pedro Ramos, que foi quem o convidou para integrar a Direcção Clínica quando o actual secretário assumiu o cargo. Desde então, Nuno Rosa tem integrado todas as direcções clínicas.

O médico, ao que garantem vários dos seus colegas ao DIÁRIO, até agora não chefiou uma unidade ou serviço, sendo a sua experiência exactamente a integração das direcções clínicas.

Nuno Rosa foi um dos médicos solidários com os directores de serviço e chefias de unidades que se opuseram a Mário Pereira.

Perfil

José Nuno Guimarães Rosa licenciou-se em Medicina na NOVA Medical School, tendo três mestrados no currículos, todo em Espanha. Um em hemodiálise para especialistas em nefrologia na Universidade Complutense, Madrid, onde também obteve mestrado em aférese terapêutica. Na Faculdade de Medicina da Universidade de Alcalá de Henares, Madrid, tirou mestrado em Nefrologia Diagnóstica e Intervencionista.

Está no SESARAM há mais de 12 anos 3 meses. É Assistente Hospitalar Graduado desde Novembro de 2018- Fou Adjunto do Director Clínico para as Tecnologias de Informação, Comunicação e Medicamento

entre Maio de 2017 e Outubro de 2019, numa altura em que também foi Membro da Comissão de Farmácia e Terapêutica do SESARAM.

Foi durante quase 11 anos assistente Hospitalar e em 2015 foi durante cinco meses Adjunto do Director Clínico para a Formação.