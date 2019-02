Nuno Brás já ocupa cátedra da Sé do Funchal símbolo do poder eclesiástico

A tomada de posse de D Nuno Brás na Sé do Funchal teve início com a leitura da Carta Apostólica do Papa Francisco, de nomeação como novo titular da Diocese, pelo núncio apostólico colocado em Lisboa.

Depois, D António Carrilho entregou-lhe o báculo e convidou a sentar-se na cátedra, símbolos do poder.

Todos os cargos que estavam a ser desempenhados nos órgãos diocesano foram reconfirmados.

A cerimónia tem a participação de um conjunto alargado de personalidades, contando-se, entre elas, Pedro Calado, Ireneu Barreto, Tranquada Gomes e Alberto João Jardim.

Ao que nos é possível observar, Miguel Albuquerque não deverá estar presente.