“Número residual” sem computador em casa

Um inquérito a cerca de 46 mil pessoas realizado na Madeira revelou que apenas “um número residual” de famílias não tinha computador em casa, divulgou o Presidente do Governo Regional ao início desta tarde na conferência de Imprensa na Quinta Vigia, onde divulgou as novas medidas para a Região no âmbito da renovação do estado de emergência em Portugal.

Miguel Albuquerque disse estar satisfeito com o resultado do inquérito. “Isso para mim dá-me satisfação”. E acrescentou que Governo vai assegurar que as famílias que não têm acesso a um computador e Internet vão ter essas condições para que os estudantes não sejam penalizados no ensino à distância.