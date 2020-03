Número de pessoas em quarentena devido ao coronavírus sobe para 345 na Madeira

As autoridades de Saúde da Madeira estão a acompanhar 345 pessoas, que se encontram de quarentena na Região por terem mantido contacto com doentes infectados com covid-19.

Esta foi uma das informações avançadas por Bruna Gouveia, vice-presidente do Instituto da Administração da Saúde na Madeira (IASaúde), no boletim informativo emitido na tarde desta sexta-feira numa conferência de imprensa através do LifeSize [sistema de videoconferência]..

Das 345 pessoas em vigilância activa, 11 são profissionais de saúde e 122 estão associadas aos casos já confirmados. 1.112 encontram-se em auto-vigilância.

No que diz respeito a Linha de apoio SRS24, a vice-presidente do IASaúde, Bruna Gouveia, referiu que entre as 00 e as 15 horas desta sexta-feira foram efectuadas 120 chamadas, totalizando até ao momento 3.013. Destas 72 foram encaminhadas pelas autoridades de saúde para que sejam “validados”.