Número de pessoas em quarentena devido ao coronavírus sobe para 320 na Madeira

As autoridades de saúde da Madeira estão a acompanhar 320 pessoas que se encontram de quarentena na Região por terem mantido contacto com doentes infectados com covid-19.

Esta foi uma das informações avançadas por Bruna Gouveia, vice-presidente do Instituto da Administração da Saúde na Madeira (IASaúde), no último boletim informativo emitido na tarde desta quinta-feira numa conferência de imprensa emitida através do Skype.

Das 320 pessoas que se encontram em isolamento, 119 estão associados aos casos três positivos de covid-19 que ontem foram divulgados pelo IASaúde.

“As pessoas encontram-se em vigilância permanente e estão a ser contactadas regulamente ou duas vezes por dia pelas autoridades de saúde da Região que têm disponível apoio psicológico para as necessidades dessa ordem”, explicou Bruna Gouveia.

Reportando à Linha de apoio SRS 24, revelou que no dia de hoje foram recebidas 122 chamadas, totalizando até ao momento 2.788 chamadas. Destas, apenas 71 foram considerados casos que foram encaminhados pelas autoridades de saúde para que sejam “validados”.