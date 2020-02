Os episódios de precipitação forte em finais de 2009 e durante o ano de 2010, em particular aquela que esteve associada à bem conhecida tempestade que assolou a Ilha da Madeira no dia 20 de Fevereiro de 2010, obrigou a um reforço a observação meteorológica na Madeira, em particular a rede de estações meteorológicas automáticas (EMAs).

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no dia 20 de Fevereiro de 2010, o Arquipélago da Madeira contava com nove EMAs, das quais duas tinham sido instaladas em 2009 (Caniçal e Santa/Lombo da Terça). Hoje, o Arquipélago da Madeira conta com 21 EMAs, as quais permitem acompanhar em tempo real (hora a hora) o estado do tempo, em particular no que se refere a episódios de precipitação forte, temperaturas do ar altas e vento forte. Ou seja, o número de estações de observação meteorológica mais do que duplicou ao longo dos últimos 10 anos.

No que toca às observações no mar, inexistentes à época, com o apoio financeiro de projectos submetidos ao POSEUR, foi instalado de um radar meteorológico de dupla polarização durante o ano de 2017, tendo entrado em funcionamento operacional no dia 1 de Janeiro de 2018.

Já em 2019, iniciou-se a instalação de um novo sistema de observação em altitude (MW41), que permite a utilização de radiossondas de última geração e ainda, a instalação de uma rede de detectores de trovoadas, a qual se encontra em fase pré-operacional, mas cuja entrada em funcionamento operacional está prevista para meados de Março de 2020.

O IPMA reconhece que “devido ao facto de ter dimensões relativamente reduzidas, apresentar uma montanha com uma altitude máxima da ordem dos 1850 m, declives muito acentuados e ainda, uma orientação perpendicular à circulação predominante de norte/nordeste”, a ilha da Madeira apresenta características “únicas em Portugal” e que dificultam os modelos numéricos de previsão do tempo, pelo que todos os sistemas de observação referidos “permitiram melhorar os desempenhos dos modelos do ECMWF e AROME para a região da Madeira, assegurando, por exemplo, a diminuição dos erros de previsão de parâmetros junto à superfície como a temperatura, humidade relativa e vento, bem como o acompanhamento das zonas onde ocorre precipitação, na qual se inclui a queda de neve”.

Outro projecto relevante e transversal, financiado pelo POSEUR, e em implementação no IPMA/sede, consiste num novo Sistema de Visualização Integrada de informação meteorológica, “que permitirá aos meteorologistas que têm a seu cargo a vigilância e previsão do estado do tempo em todo o território nacional, melhorar a qualidade dos serviços prestados à população em geral, aos órgãos de comunicação social e à Protecção Civil, no que se refere essencialmente à segurança de vidas e bens, designadamente em situações de elevada perigosidade meteorológica”, revela ainda o IPMA.

No geral, e em jeito de balanço da evolução da meteorologia na Região o IPMS reconhece que “houve melhorias significativas nos meios de observação e da previsão, para além da reformulação da emissão de avisos meteorológicos no Arquipélago da Madeira que, em princípio, nos podem deixar mais seguros”, pese embora a ameaça das alterações climáticas.

A título de curiosidade o IPMA refere que o maior valor da precipitação anual no Funchal foi registado em 2010 (1477,0 mm) e o mais baixo em 2019 (244,5 mm). A temperatura média anual no Funchal em 2019 foi 20,6 °C, igual ao valor registado em 2004 (20,6 °C), sendo estes os maiores valores médios anuais registados desde 1865.