Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro promove palestra ‘Vamos Falar sobre o Cancro da Próstata’

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM – LPCC), em parceria com a Secretaria Regional da Saúde e o SESARAM, organizam amanhã, dia 19 de Novembro, segunda-feira, pelas 18h30, no Auditório do Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma palestra ‘Vamos Falar sobre o Cancro da Próstata’, com os oradores Pedro Fernandes e Ferdinando Pereira e moderado pelo Presidente do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Ricardo Sousa.

‘Novembro Azul’ é uma campanha realizada por diversas entidades no mês de Novembro dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, para consciencialização sobre as doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do Cancro de Próstata.

O movimento surgiu na Austrália, em 2003, chamado Movember, aproveitando as comemorações do Dia Mundial de Combate ao Cancro de Próstata, realizado a 17 de novembro.

Novembro é considerado o mês de sensibilização e prevenção do Cancro de Próstata – mundialmente conhecido como ‘Movember’, sendo o bigode o símbolo adoptado para as campanhas em todo o mundo. Essa simbologia surgiu da combinação em inglês das palavras ‘moustache’ (bigode) e ‘november’ (Novembro).

Adoptar um estilo de vida saudável, com uma alimentação cuidada, prática regular de exercício físico, evitar ter hábitos alcoólicos e tabágicos é o ponto de partida para a prevenção de qualquer tipo de cancro.

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM – LPCC), em parceria com a Secretaria Regional da Saúde e o SESARAM, organizam no próximo dia 19 de Novembro de 2018, segunda-feira, pelas 18h:30min, no Auditório do Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma Palestra “Vamos FALAR sobre o Cancro da Próstata” com os oradores Dr. Pedro Fernandes e Dr. Ferdinando Pereira e moderado pelo Presidente do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Ricardo Sousa. Participe pela sua saúde!